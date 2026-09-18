antalyaspor'da yeni yönetim kurulu göreve başladı

antalyaspor olağan genel kurulunu tamamladı

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Suphi Türel Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Kurulu önergesi oy birliğiyle kabul edildi; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem görüşmelerine geçildi.

raporların sunumu ve oylama sonuçları:

Faaliyet raporu Genel Müdür Adem Kart tarafından, mali tablolar, gelir-gider tablosu ve bilanço ise Mali Müşavir Yılmaz Kule tarafından okundu. Sunulan raporlar oy birliğiyle kabul edildi ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi maddesi de katılımcıların ortak kararıyla onaylandı.

yeni yönetim kurulunun seçimi ve üyeler:

Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda üç yıl süreyle görev yapacak yeni Yönetim Kurulu oy birliğiyle belirlendi. Başkanlığa seçilen Mustafa Ergün başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Ali Altınay, Ali İzzet Şengel, Ali Topuz, Bilal Özkan, Dilaver Tanık, Fatih Demirtop, Harun Tümer, Haydar Ali Yıldırım, Lokman Arslan, İbrahim Şaşmaz, Mehmet Ağırbayraktar, Nebi Erdemsoy, Sabri Serhan Bayanser ve Serkan Sürer.

başkanın öncelikleri ve mali plan:

Yeni yönetimi devralmanın adaylarına kapılarının açık olduğunu belirten Başkan Mustafa Ergün, kulüp başkanlığının 15 gün içinde devir teslimine hazır olduklarını söyledi. Görev sürecinde kulübün mali yükümlülüklerinin idaresine dair bilgi veren Ergün, yaklaşık 200 milyon TL tutarında şahsi çek kullanarak kulübü ayakta tuttuklarını ifade etti.

Ergün, Fener Mahallesi'ndeki taşınmazla ilgili projenin hayata geçirildiğini ve bu projeden elde edilecek gelirle yaklaşık 650 milyon TL seviyesindeki SGK ve vergi borçlarının kapatılmasının hedeflendiğini kaydetti. Projeyi Antalyaspor'un sürdürülebilir geleceği açısından hayati bir adım olarak nitelendirdi.

teşekkür ve kapanış:

Konuşmasının sonunda projelere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir başta olmak üzere kent protokolüne teşekkür etti. Başkan Ergün sözlerini Bizim sevdamız makam değil, koltuk değil; bizim sevdamız Antalyaspor şeklinde tamamladı. Genel Kurul, alınan kararların imzalanmasının ardından sona erdi.

ANTALYASPOR'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURUL'DA MUSTAFA ERGÜN BAŞKANLIĞINDAKİ YENİ YÖNETİM KURULU 3 YILLIĞINA GÖREVE SEÇİLDİ. ERGÜN, YÖNETİMİ DEVRALMAK İSTEYEN ADAYLARA KAPILARININ AÇIK OLDUĞUNU BELİRTEREK, 15 GÜN İÇERİSİNDE KULÜP BAŞKANLIĞINI DA DEVRETMEYE HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEDİ.