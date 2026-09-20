Antalyaspor'dan kontrollü galibiyet: Vanspor FK 3-0 mağlup

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Antalyaspor, Van de Streek, Da Costa ve Samet Yalçın'ın golleriyle Vanspor FK'yı 3-0 mağlup etti.