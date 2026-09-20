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Antalyaspor'dan kontrollü galibiyet: Vanspor FK 3-0 mağlup

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Antalyaspor, Van de Streek, Da Costa ve Samet Yalçın'ın golleriyle Vanspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Antalyaspor'dan kontrollü galibiyet: Vanspor FK 3-0 mağlup

Antalyaspor 3-0 Vanspor FK

Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, ADO Antalya Stadı'nda Vanspor FK'yı farklı skorla geçti. Ev sahibi ekip, maç boyunca dengeli bir oyun sergileyerek rakibine alan bıraktı ve etkili hücum organizasyonlarıyla skoru belirledi.

maçtan önemli anlar:

38. dakikada Mevlüt Şimşek'in sağ kanattan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

56. dakikada Mevlüt Şimşek'in pasında ceza sahasında topla buluşan Da Costa'nın vuruşu filelerle buluştu; skor 2-0 oldu.

84. dakikada Antalyaspor savunmasında yaşanan karambolde top İlkan Sever'e çarparak direkten döndü; Vanspor için önemli bir fırsat değerlendirilmedi.

88. dakikada Hasan Yakub İlçin'in ceza sahasına ortasında Samet Yalçın topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı ve maçın sonucu belirlendi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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