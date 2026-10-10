antalyaspor'un galibiyeti, boluspor'un dersleri: teknik sorumlular değerlendirdi

Trendyol 1. Lig 9. hafta: boluspor 0-1 antalyaspor

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile Boluspor Teknik Sorumlusu Yiğit Yılmazer performansları ve takım eksiklerini değerlendirdi.

özköylü: galibiyetin önemi ve oyunun genel değerlendirmesi:

Özköylü, maçın takım için önemine vurgu yaparak, son haftalardaki galibiyet serisinin sürdürülmesinin hedeflendiğini söyledi. "Bugün önemli bir galibiyetti. Çünkü son haftalardaki kazanılan maçların devamını getirmek, üst sıralara doğru çıkabilmek adına bizim adımıza kazanılması gereken bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör, rakibin hoca değişikliğinin ardından artan enerjisine dikkat çekti ve Boluspor'un iyi savunma yaptığını belirtti. Özköylü, üretkenlik yönünden beklentilerin tam anlamıyla karşılanmadığını; özellikle ilk yarıda topu daha fazla üçüncü bölgeye götürüp ceza sahası içine daha çok girilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca geçmiş alışkanlıkların zaman zaman oyunu sekteye uğrattığını, aceleci final paslarının ve top kayıplarının sıcak hava koşularında geri kazanımını zorlaştırdığını anlattı.

Özetle Özköylü, sahadaki oyuncu kalitesinin ve taktik uygulamanın bugün galibiyete yettiğini belirtti: "Ama her şeye rağmen oyuncu kalitemiz, sahadaki oyunumuz, bugünkü maçı kazanmaya yetti."

yılmazer: maç içindeki mücadele ve geliştirilmesi gereken noktalar:

Boluspor Teknik Sorumlusu Yiğit Yılmazer, takımının maç boyunca oyunun içinde kaldığını ve galibiyete döndürmek için birçok fırsat ürettiklerini söyledi. "90 dakika boyunca Boluspor’un maçın içinde kaldığını düşünüyoruz." diyen Yılmazer, oyuncuların elinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu ifade etti.

Yılmazer, saha içindeki parselizasyon ve ikinci toplara yakın kalma konularında geliştirilmesi gereken noktalar bulunduğunu belirtti. Orta sahada özellikle ikinci bölgede sertliğin artırılması gerektiğini; gol atabilmek için oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Milli arayı hazırlık fırsatı olarak gördüğünü söyleyen Yılmazer, önümüzdeki kısa takvimde oynanacak Ümraniye ve Iğdır maçlarının kritik olduğunu ve taraftarı sevindirmek için bu karşılaşmalardan puanlar hedeflediklerini aktardı.

Her iki teknik sorumlu da takım disiplinine, kondisyon yönetimine ve maç içi kararların iyileştirilmesine dikkat çekerken, Antalyaspor galibiyetinin ve Boluspor’un umut verici mücadele çizgisinin sezonun geri kalanı için önemli mesajlar verdiği ortak değerlendirmesi yapıldı.

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynanan Boluspor-Antalyaspor maçı sonrası iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.