Antalyaspor’un Süper Lig hedefinde herkes sorumluluk almalı

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, cezalı teknik direktör Osman Özköylü’nün yerine yardımcı antrenör Uğur Okur katıldı. Okur, birkaç haftadır takımın yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini ancak bu kez bunu aştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

maç değerlendirmesi:

Okur, "Bugün onu aştığımız için çok mutluyuz. Uzun zamandır kendi sahamızda da galip gelemiyorduk. Bugün o sorunu da hallettik. Oyuncu arkadaşlarımıza herkesin önünde teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ciddi bir özveriyle çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. Maç planının rakibe alan bırakmamak ve kendi oyununu oynamak üzerine kurulu olduğunu belirten Okur, bu planı sahada uyguladıklarını ve rakibe ciddi gol tehlikesi vermeden maçı net bir skorla kazandıklarını vurguladı.

taraftara çağrı:

Okur, kulübün hedefini net bir cümleyle özetledi: "Antalyaspor’un yeri Süper Lig’dir." Bu hedefe ulaşmak için "çok ciddi bir mücadele" verdiklerini söyleyen Okur, taraftarlardan stadyumu doldurmalarını isteyerek futbolcuların taraftar desteğiyle daha fazla özveri göstereceğini kaydetti.

Yardımcı antrenör, zaman zaman karşılaşılan zorlukların tek başına ekipçe aşılamayacak kadar büyük olabileceğini ancak gösterilen mücadelenin saygıyı hak ettiğini belirtti. Taraftar desteğinin saha içi performansı olumlu etkileyebileceğine dikkat çekti.

oyuncu tercihleri ve ekonomik çağrı:

Veysel Sarı’nın ilk 11’de yer almasının maç planıyla ilgili olduğuna değinen Okur, "Rakip ön alanda bize ciddi bir baskı yapacaktı. Bizim bu baskıyı kırabilmemiz için arkadan topu nokta atışı atabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bu da Veysel’di." dedi. Okur, Veysel’in hem liderliği hem de topu oyuna sokmadaki rolüyle görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirterek oyuncu grubunu övdü: "Gerçekten çok karakterli futbolcular. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bu benim profesyonel antrenör olarak 17. yılım. Gerçekten böyle bir grupla çok nadir çalıştım."

Kulübün ekonomik durumu hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Okur, "Bazı sıkıntılarımız var mı? Var. Bunu kimseden saklamıyoruz. Ama bunlar aşılamayacak sıkıntılar değil." ifadelerini kullandı. Antalyaspor markasının önemine dikkat çekerek taraftarları ve iş insanlarını destek olmaya davet etti: "Taraftar mısın? Arkadaşını da al maça gel. Bir iş adamı mısın? Bir şeyin ucundan tut. Burada önemli olan Antalyaspor markasıdır."

Okur’un sözleri, hem sahadaki performansa hem de kulübün sürdürülebilirliğine yönelik bir sorumluluk çağrısı olarak öne çıktı. Yönetim, teknik ekip, oyuncular ve taraftarların ortak katkısıyla Antalyaspor’un Süper Lig hedefinin daha sağlam bir zemine oturabileceği mesajı verildi.

ANTALYASPOR YARDIMCI ANTRENÖRÜ UĞUR OKU