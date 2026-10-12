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Antalya'ya 25 kilometre kala midibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

Çerkezköy'den hareket eden midibüs Antalya'ya 25 km kala devrildi; araçtaki 23 kişiden 17'si yaralandı, birinin durumu ağır, ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:35

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'ya 25 kilometre kala midibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

Antalya-Isparta karayolunda yolcu midibüsünün devrilmesi

Antalya-Isparta karayolunda meydana gelen kazada, Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden bir yolcu midibüsünün Antalya'ya yaklaşık 25 kilometre kala devrildiği bildirildi. Araçta toplam 23 yolcu bulunduğu, bunlardan 17'sinin yaralandığı ve yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu valilik açıklamasında yer aldı.

Kaza sonrası müdahale:

Olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi; ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve sevk işlemlerini sürdürüyor. Yetkililer, sahada yürütülen müdahalelerin devam ettiğini ve yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.

Valilik açıklaması ve takip:

Antalya Valiliği ilk belirlemelere göre kazada 17 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Valilik açıklamasında, kazayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.

Kazanın nedeni ve olayla ilgili diğer ayrıntılar hakkında henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı; yetkililerin çalışmaları ve bilgilendirmeleri bekleniyor.

ANTALYA-ISPARTA KARAYOLUNDA YOLCU MİDİBÜS DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 17 KİŞİ...

ANTALYA-ISPARTA KARAYOLUNDA YOLCU MİDİBÜS DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 17 KİŞİ YARALANDI. YARALILARDAN BİRİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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