Antalya'ya çağrı: 1,5 dereceyi korumak için eyleme geçme zamanı

COP31 başkanı Murat Kurum Fiji’de Pre-COP açılışında konuştu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesi Pasifik ada ülkesi Fijide gerçekleştirilen Pre-COP açılış oturumunda iklim eylemine acil ve uygulanabilir bir odağın gerekliliğini vurguladı. Oturumda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Fiji Enformasyon, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Lynda Tabuya ile Pasifik ülkeleri temsilcileri yer aldı.

1,5 derece hedefi ve aciliyet:

Kurum konuşmasında küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlama hedefini merkezi bir referans olarak kabul ettiklerini belirtti ve bu hedefin salt bir sıcaklık eşiği olmadığını; insanların yaşamları, gıda güvenliği, şehirler, ekonomiler ve gelecek nesiller açısından taşıdığı anlamı değiştirmediğini söyledi. Kurum, bilimsel bulguların 1,5 derecenin aşılmasının riskleri büyüteceğini gösterdiğini, ancak aşımın büyüklüğü ve süresinin bugün alınacak kararlarla etkilenebileceğini ifade etti ve '1,5 derece hedefini ulaşılabilir tutmak, beklemek değil şimdi harekete geçmek anlamına geliyor' mesajını verdi.

Konuşmasında ayrıca '1,5 derece hedefini nasıl ulaşılabilir tutarız?' sorusunun küresel gündemin merkezinde olduğunu vurgulayan Kurum, kararların geciktirilmemesi gerektiğini; her kesrin, her yılın azaltılmasının uzun vadeli riskleri düşüreceğini aktardı.

Uygulamaya odaklı yaklaşım ve diplomasi:

COP31 Başkanlığı'nın hedefinin 'uygulamaya geçiş' olduğunu belirten Kurum, artık ne yapılacağından çok 'ne yapıldığı'nın konuşulması gerektiğini söyledi. Kurum, COP31 için 'Uygulama COP'u' hedefini dile getirerek verilen taahhütlerin somut sonuçlara dönüştürülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı ve gereksiz konuşmalarla sürecin yavaşlatılmaması, bu toplantıların daha fazla emisyon üretmemesi gerektiğini ifade etti.

Emisyon azaltımının ve uyumun birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğunu belirten Kurum, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yüksek karbonlu altyapıya bağımlılığın sona erdirilmesinin öncelikler arasında olduğunu söyledi. Kurum, COP31 Eylem Gündemi kapsamında bu alanlarda kararlılığı ortaya koyduklarını ve hedeflerin hayata geçirilmesini istediklerini kaydetti.

Finansman ve adil geçişe de değinen Kurum, iklim finansmanının erişilebilirliğinin önemine işaret etti; geçmişte alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve kırılgan ülkelerin dirençliliğinin artırılmasının küresel başarı için kritik olduğunu belirtti. Kurum ayrıca, iklim değişikliğinin sınır tanımadığını ve dolayısıyla küresel iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kapanış konuşmasında dönüşüm patikasından geri dönülmeyeceğini net şekilde ilan eden Kurum, özellikle elektrifikasyonun dönemin itici gücü olacağını, NDC ve NAP uygulamaları için gereken projelere finansman akışının hayati önem taşıdığını söyledi. Kurum, müzakere süreçlerinin tamamlanmasının yanı sıra uygulamaya dönük ivmeyi korumanın önemine dikkat çekti ve Antalya'da kararlı, adil ve ortak bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Pre-COP’ta yoğun iklim diplomasisi:

Fiji temasları kapsamında Murat Kurum, Cook Adaları Başbakanı Mark Brown, Vanuatu Başbakanı Jotham Napat, Fransa’dan Monique Barbut ve Avrupa Komisyonu’ndan Wopke Hoekstra ile ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde küresel iklim krizi, biyoçeşitlilik, yeşil dönüşüm ve iklim dirençli şehirler gibi başlıklar ele alındı. Kurum ayrıca COP30 Başkanı Andrea De Lago, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu Hai Yien ve çeşitli Fiji heyetleriyle de görüşmeler yaptı.

Pre-COP oturumu, COP31 gündeminin uygulamaya odaklı hazırlanması ve Pasifik adalarının yaşadığı kırılganlıklar konusunda uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi yönünde diplomatik temaslara sahne oldu. Kurum, Fiji’deki konuşmasında hem taahhütlerin somutlaştırılması hem de kırılgan ülkelerin sesinin duyurulması gerektiğini belirterek tüm tarafları Antalya’ya davet etti.

Antalya’da yapılacak COP31’e yönelik çağrı, Kurum’un ifadeleriyle 'ne yapacağımızı değil ne yaptığımızı' gösterecek somut adımlara odaklanma talebiyle sona erdi.

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