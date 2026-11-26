kazanın ardından taşınma süreci:

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazeleri, baba ocağı Antalya'ya ulaştırıldı. Kaza, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

törenle karşılanma ve uğurlama:

Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen karşılama töreninde şehitlerin cenazeleri ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlarla alındı. Tören sonrası cenazeler konvoy eşliğinde ailelerinin bulunduğu mahallelere götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Karşılama ve uğurlama törenlerinde askeri yetkililer ve yakınları hazır bulundu; törensel uygulamalar ve protokol işlemleri Hava Meydan Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

cenaze programı ve defin yerleri:

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün cenazesi, öğlen namazının ardından Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'nde defnedilecek. Diğer şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için ise ikindi namazının ardından Uncalı Mezarlık Camii'nde bir tören düzenlenecek ve cenaze daha sonra Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Ailelerin ve yerel yetkililerin talepleri doğrultusunda törenler ve definler, askeri protokol kurallarına uygun biçimde icra ediliyor. Şehirdeki taziye ve uğurlama süreci, yetkililerin duyuruları çerçevesinde ilerliyor.

ŞEHİT HAVA PİLOT ALBAY MEHMET ÇÖL'ÜN CENAZESİ, BABA OCAĞI ANTALYA'YA GETİRİLDİ.