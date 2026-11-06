ANTGİAD ankara temaslarında demokrasi, gençlik ve ortak aklı öne çıkardı

ANTGİAD'ın ankara ziyaretinin ana başlıkları:

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) heyeti, Ankara temasları kapsamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Antalya milletvekilleri ile AK Parti ve MHP milletvekillerini ziyaret ederek ülkenin demokratik ve ekonomik geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Heyete ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş liderlik etti ve ziyaretler Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin kazanımları ve ortak sorumluluk:

Görüşmelerde, dernek temsilcileri ve siyasetçiler arasında Cumhuriyet’in kazanımları ile demokrasinin güçlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri oldu. ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, TBMM’nin millet egemenliğinin somutlandığı kurum olduğuna vurgu yaparak siyasi partilerin farklı düşünceleri temsil etmesinin demokrasinin zenginliği olduğunu belirtti. Yavaş, demokrasinin olgunluğunun farklı görüşlerin birbirini dinleyebilme kapasitesiyle ölçüleceğini; iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi kurumların ortak sorumluluğunun ülkenin geleceğini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Siyasette diyalog ve toplumsal uzlaşma:

ANTGİAD heyeti, eğitim, ekonomi, hukuk ve toplumsal huzur gibi alanlarda uzun vadeli, ortak akla dayalı çözüm arayışının önemini paylaştı. Yavaş, farklı siyasi görüşlerin ortak meselelerde buluşup çözüm üretebilmesinin demokrasiyi güçlendireceğini belirtti ve siyasi diyalog ile uzlaşma kültürünün geliştirilmesi çağrısında bulundu. Bu çerçevede heyet, partiler arası yapıcı iletişimi ve karşılıklı saygıyı ön plana koydu.

Toplantılarda ayrıca gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı, nitelikli eğitim, liyakat, hukuka güven ve fırsat eşitliği konuları gündeme geldi. Yavaş, Atatürk’ün Cumhuriyet’i gençlere emanet ettiğine işaret ederek gençlerin eğitim ve girişimcilik alanlarında desteklenmesi gerektiğini; üreten, teknoloji geliştiren ve küresel rekabete hazırlanan bir Türkiye hedefine ulaşmak için gençlerin enerjisine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ANTGİAD'ın 36 yıllık geçmişine atıf yapan Yavaş, sivil toplum ile siyaset arasındaki yapıcı diyaloğun önemine değindi ve hukukun üstünlüğü, demokratik kurumlar ile üretim ekonomisinin güçlendirilmesini ortak hedef olarak tekrar etti. Heyet, görüşmelerin sonunda kendilerini kabul eden siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederek diyalog ve iş birliği anlayışının güçlenmesini diledi.

ANTGİAD bu ziyaretleri, farklı siyasi aktörlerle kurulan ortak akıl zeminine bir katkı olarak nitelendirdi ve gençlerin geleceğini Türkiye’nin geleceği olarak gördüğünü yeniden vurguladı.

ANTGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERCAN YAVAŞ BERABERİNDEKİ ÜYELERLE, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ZİYARETLERDE FARKLI SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.