ANTGİAD yeni sezonda üretim, güven ve jeopolitik riskleri masaya yatırdı

toplantı ve ana gündem

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 29 Eylül Salı günü düzenlediği genişletilmiş üye toplantısıyla 2026-2027 çalışma sezonunu başlattı. Toplantının moderatörlüğünü gazeteci Hakan Güldağ üstlenirken, ekonomist Dr. Şeref Oğuz ile gazeteci ve dış politika yazarı Zeynep Gürcanlı konuk konuşmacı olarak yer aldı. Oturumun başlığı 'Jeopolitik Dönüşüm Çağında Türkiye Ekonomisini Neler Bekliyor' idi ve küresel güç dengelerinden enerji koridorlarına, üretim ve rekabet gücünden iş dünyasının karşılaşacağı risk ve fırsatlara kadar geniş bir gündem ele alındı.

altı ayda 63 faaliyet:

ANTGİAD Genel Sekreteri Av. Neslihan Yalçın açılış konuşmasında nisan-eylül dönemine ilişkin faaliyet raporunu paylaştı. Yalçın, son altı ayda 63 ayrı faaliyet gerçekleştirildiğini belirterek bunun neredeyse her üç günde bir ANTGİAD etkinliği anlamına geldiğini vurguladı. Çalışmaların odaklandığı beş ana eksen; Antalya ekonomisi ve kentin geleceği, ticaret ve iş birlikleri, üye ilişkileri, gençlik ve eğitim ile sosyal sorumluluk ve kültür olarak sıralandı.

Yalçın, organizasyonlar arasında 'Turizmin Geleceği: Antalya 2026 Paneli', 'Antalya Risk Zirvesi', GİAD'lar arası ticari köprü çalışmaları, 'Kadın Gücü Mentörlük Programı', ödüllü bilgi yarışması ve satranç turnuvası gibi etkinliklerin bulunduğunu ifade etti. ANTGİAD’ın 36 yıllık kurumsal birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturma hedefi bir kez daha öne çıktı.

sorumluluk ve yatırımcı mağduriyet fonu önerisi:

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, üç yıllık görev dönemini değerlendirirken derneğin ekonomi, turizm, tarım, ihracat, istihdam, mesleki eğitim, gençlik, dijital dönüşüm ve sosyal sorumluluk alanlarında aktif rol aldığını söyledi. Yavaş, iş dünyasının toplumsal sorumluluğuna dikkat çekerek, 'Ürettiğimiz şehir güçlüyse biz güçlüyüz' mesajını verdi.

Yavaş, sermaye piyasalarında güvenin korunmasının önemine vurgu yaparak 'Yatırımcı Mağduriyet Fonu' oluşturulmasını önerdi. Önerdiği modelin finansmanında, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde ettiği yargı kararıyla kesinleşenlerden tahsil edilen mal varlıkları, kazançlar ve cezaların kullanılması gerektiğini belirtti. Yavaş, bu yaklaşımı 'Kar özelse, zarar kamusal olamaz' sözüyle özetledi ve sistemin kamu maliyesine ek yük getirmemesi gerektiğinin altını çizdi.

jeopolitik dönüşüm ve ekonomi:

Oturumda, Jeopolitik dönüşümün ekonomik sonuçları merkezdeydi. Dr. Şeref Oğuz, Türkiye için stratejik önemin üretim kapasitesi ve sanayide olduğunu vurguladı; Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının bir avantaj olduğunu ancak asıl hedefin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi. Oğuz, jeopolitik risklerin ekonomi politikalarına mazeret değil, daha güçlü üretim ve rekabet stratejileri geliştirmek için uyarı olduğunu ifade etti.

Zeynep Gürcanlı ise jeopolitiğin artık yalnızca askeri veya diplomatik bir kavram olmadığını; enerji hatları, ticaret koridorları, lojistik ağlar, finansal sistemler ve dijital altyapıların da küresel güç mücadelesinin parçası haline geldiğini belirtti. Gürcanlı, Türkiye'nin coğrafi konumunun yeni dengelerde fırsatlar sunduğunu ve ekonomik-diplomatik ilişkilerin birlikte değerlendirilmesinin önem kazandığını vurguladı.

Moderatör Hakan Güldağ panel boyunca, savaşların, enerji fiyatlarının, ticaret koridorlarının ve küresel sermaye hareketlerinin şirket bilançolarına kadar yansıdığını hatırlattı. Panelde öne çıkan ortak tespit, jeopolitik gelişmelerin artık uzak etkiler olmaktan çıkıp işletmelerin maliyet, finansmana erişim, ihracat pazarları ve öngörülebilirliği üzerinde doğrudan belirleyici olduğuydu.

soru-cevap ve üyelerin öncelikleri:

Toplantının soru-cevap bölümünde ANTGİAD üyeleri; enflasyon, finansmana erişim, döviz kuru, üretim ve ihracat, enerji maliyetleri, bölgesel çatışmaların Türkiye'ye etkileri ve yeni ticaret koridorları gibi konuları konuşmacılara yöneltti. Konuklar, bu sorular üzerinden iş dünyasının izlemesi gereken ekonomik ve jeopolitik göstergeleri değerlendirdi ve pratik öneriler paylaştı.

son söz: aldığımızdan daha güçlü bir ANTGİAD bırakacağız

Toplantıyı, yeni dönem projelerine ilişkin kararlı bir mesajla tamamlayan Ercan Yavaş, ANTGİAD'ın kent, gençlik, eğitim ve iş dünyası için projelerine devam edeceğini söyledi. Yavaş, '36 yıl önce yakılan meşale bugün bizim elimizde' diyerek daha çok çalışacaklarını, daha çok üreteceklerini ve görev süresi sonunda aldıklarından daha güçlü bir ANTGİAD bırakacaklarına dair söz verdi. Toplantı, derneğin hem yerel hem ulusal düzeyde etki alanını genişletme niyetini ve önümüzdeki dönemde üretim, güven ve jeopolitik göstergeler ekseninde adımlar atma kararlılığını ortaya koydu.

ANTALYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ANTGİAD), 2026-2027 ÇALIŞMA SEZONUNU GENİŞ KATILIMLI BİR TOPLANTIYLA AÇTI.