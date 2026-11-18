uzman uyarısı:

Sivas Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Burcu Türkseven, gereksiz antibiyotik kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, antimikrobiyal direncin küresel bir sağlık tehdidi olduğunu vurguladı.

antimikrobiyal direncin boyutu:

Türkseven, dirençli bakterilerin 2019 yılında dünya genelinde en az 700 bin ölümden sorumlu olduğunu; mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2050 yılında antimikrobiyal direnç nedeniyle yıllık ölüm sayısının 10 milyona ulaşabileceğinin tahmin edildiğini hatırlattı. Antimikrobiyal direncin, mikroorganizmaların zaman içinde kullanılan ilaçlara karşı duyarsız hale gelmesi olarak tanımlandığını belirten uzman, bu sorunun insan sağlığı, hayvancılık ve tarım uygulamalarındaki aşırı ve uygunsuz ilaç kullanımından beslendiğini söyledi.

antibiyotiklerin zararları ve yanlış kullanımı:

Türkseven, grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunun viral kökenli olduğunu, bu nedenle antibiyotiklerin yalnızca bakterilere karşı etkili olduğunu vurguladı. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmanın fayda sağlamadığını; aksine bağırsak florasının bozulması, ishal gibi yan etkiler ve dirençli bakteri gelişimi gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca gereksiz antibiyotik kullanımı kalp, karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere çeşitli organlarda zarar oluşturma riski taşımaktadır.

Uzman, bazı viral hastalıkların ardından gelişebilen ikincil bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisine gerek duyulabileceğini, bu tür durumlarda ise kararın mutlaka hekim değerlendirmesiyle verilmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşların kendi kendine, eş veya dost tavsiyesiyle antibiyotik kullanmamaları gerektiğini özellikle söyledi.

Türkseven, antibiyotiklerin sadece hekim reçetesiyle, uygun doz ve süre boyunca kullanılmasının önemine dikkat çekti ve toplumsal bilinçlenmenin antimikrobiyal dirençle mücadelede kilit rol oynadığını ekledi. Farkındalık haftasının amacının da halkı bu konuda bilgilendirmek ve doğru uygulamaları yaygınlaştırmak olduğunu hatırlattı.

SİVAS DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DR. BURCU TÜRKSEVEN