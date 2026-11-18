Antibiyotik direncine karşı Elazığ'da eğitimler

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ile 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. Kurum idarecileri ve ilgili sağlık çalışanları düzenlenen oturumlara katıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimlerde, antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanımının yol açabileceği riskler ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara antimikrobiyal direnç oluşumunun temel nedenleri, tedavi başarısını etkileyen faktörler ve antibiyotiklerin doğru, bilinçli kullanımı hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Sağlık çalışanlarının rolü:

Programda sağlık çalışanlarına düşen sorumluluklar vurgulandı; uygun reçetelendirme, hasta bilgilendirmesi ve kurum içi uygulamaların güçlendirilmesi gibi başlıklar ön plana çıkarıldı. Bu yaklaşımların, antibiyotik direnciyle mücadele ve sürdürülebilir etkinlik sağlanmasına katkı sunacağı ifade edildi.

Düzenlenen eğitimler, yerel düzeyde farkındalığın artırılmasına katkı sağladı ve antibiyotik kullanımına ilişkin doğru alışkanlıkların yaygınlaştırılması hedeflendi.

ELAZIĞ’DA ANTİBİYOTİK FARKINDALIĞI İÇİN EĞİTİM