Antray'ın COP31 ulaşımındaki rolü

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler COP31 İklim Zirvesi süresince, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen hafif raylı sistem ANTRAY, zirveye ulaşımda ana omurga görevini üstlendi. Organizasyon boyunca tramvay filosu, COP31 hattında yoğun ve kesintisiz hizmet vererek, katılımcı ve ziyaretçiler için hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağladı.

Zirve boyunca kesintisiz sefer düzeni:

ANTRAY, zirve süresince mevcut tüm araçlarını COP31 hattında görevlendirerek günlük ortalama 130 bin yolcuya hizmet verdi. Sabah 05.00'ten itibaren başlatılan seferler, yoğun saatlerde 5'er dakikalık aralıklarla planlandı; böylece trafik sıkışıklığından etkilenmeden yüksek kapasitede transfer gerçekleştirildi. Fatih istasyonundan COP31 istasyonuna kadar uzanan hat, ziyaretçilerin zirve alanına doğrudan erişimini sağladı.

Park Et Devam Et uygulaması ve güzergâh entegrasyonu:

Şehir merkezi duraklarının yanı sıra Pınarlı ANFAŞ, Kurşunlu ve Aksu'da oluşturulan "Park Et Devam Et" otoparklarıyla raylı sistem entegrasyonu güçlendirildi. Özel araç kullanıcıları belirlenen otoparklara araçlarını bırakarak, otopark arama ve şehir içi trafik yoğunluğu yaşamadan tramvaya yönlendirildi; bu yaklaşım, zirveye ulaşım sürecini sadeleştirip transfer sürelerini azalttı.

Havalimanı ring seferleri ve durak güncellemeleri:

COP31 ziyaretçilerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Antalya Havalimanı ile zirve alanı arasında ek ring seferleri düzenlendi. Havalimanından gelen delegasyon ve ziyaretçiler, tramvayla doğrudan zirve alanına ulaşabildi. Ayrıca, daha önce EXPO adıyla hizmet veren tramvay durağının adı COP31 olarak değiştirildi ve araç içi ile duraklardaki hat haritaları güncellenerek yolcu yönlendirmesi iyileştirildi.

Güvenlik, koordinasyon ve temizlik önlemleri:

Tramvaylar ve duraklar, güvenlik kamera merkezinden 7 gün 24 saat takip edildi; yoğun saatlerde takviye personel görevlendirilerek yolcu yönlendirmesi ve akış yönetimi sağlandı. Emniyet birimleri ile koordineli çalışılarak güvenli ulaşım hizmeti sürdürüldü. Yoğunluğa rağmen durak ve araç temizliği titizlikle yürütüldü; seferlerini tamamlayan tramvayların iç ve dış temizliği gece saatlerinde gerçekleştirildi.

Zirveye katılanların ve ziyaretçilerin, tramvayla ulaşıma ilişkin memnuniyetleri sosyal medya üzerinden paylaşıldı; bu geri bildirimler, ANTRAY hizmetlerinin etkin planlandığı ve uygulandığını gösterdi. Antalya Ulaşım A.Ş.'nin operasyonel düzenlemeleri ve entegrasyon adımları, COP31 sürekliliğinde ulaşımın güvenli ve verimli biçimde sürdürülmesine katkı sağladı.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER COP31 İKLİM ZİRVESİ SÜRESİNDE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. TARAFINDAN İŞLETİLEN HAFİF RAYLI SİSTEM ANTRAY, ZİRVE ALANINA ULAŞIMDA BÜYÜK ROL OYNADI.