Apartmana zarar veren kadının korkan çocuğu polisin çabasıyla sakinleşti

Olay yeri ve ihbar:

Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Nezir Sokak'ta yer alan 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Komşular, daireden yükselen yüksek ses ve rahatsız edici davranışları görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisin müdahalesi ve kadının durumu:

Adrese gelen ekipler, dairede yaşayan R.Ö.Ç.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiğini tespit etti. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarına rağmen kadın sakinleşmeyince elindeki küçük çekiçle hem kendi dairesine hem de apartman boşluğuna zarar vermeye başladı.

İkna çalışmaları sonucunda kadın, kadın polislerin desteğiyle kelepçelenerek kontrol altına alındı. Olay yerine çağrılan ambulansla tedavi edilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun korunması:

Olay anında evde bulunan ve yaşananlardan dolayı büyük korku yaşayan 6 yaşındaki oğlu H.Ç., polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Ekipler çocuğa çikolata ve sakız ikram ederek moral verdi ve güvenli bir şekilde Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR’DE SİNİR KRİZİ GEÇİREREK EVİNE VE APARTMANA ELİNDEKİ ÇEKİÇLE ZARAR VEREN KADIN, POLİS EKİPLERİNİN 1.5 SAATLİK ÇABASI SONUCU İKNA EDİLİP HASTANEYE KALDIRILIRKEN, OLAY SIRASINDA KORKAN 6 YAŞINDAKİ OĞLUNU İSE POLİSLER ÇİKOLATA VE SAKIZLA SAKİNLEŞTİRDİ.