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Apartmanların arasında kalan 60 yıllık evinde anılarına sahip çıkıyor

Sivas'ta Osmanlı Caddesi'nde yer alan 60 yıllık müstakil evinde 50 yıldır yaşayan Hatice Baydiker, çocukluk anıları ve mahallesine bağlılığıyla evi satmıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:07

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Apartmanların arasında kalan 60 yıllık evinde anılarına sahip çıkıyor

Mahallenin küçük zaman kapsülü

Sivas kent merkezinde, Osmanlı Caddesi üzerinde, yüksek katlı apartmanların arasında sıkışmış bir müstakil ev görenleri durduruyor. Yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen yapı, Sivas Kalesi'ne giden güzergah üzerinde bulunuyor ve zaman zaman turistlerin de ilgisini çekiyor. Ev sahibi Hatice Baydiker (68), yarım asırlık hatıralarıyla yaşadığı bu evi satmayı düşünmüyor.

Mahalleyle kurduğu bağ:

1976'da gelin olarak geldiği ve 50 yılı aşkın süredir yaşadığı 1 oda 1 salon evde dört çocuğunu büyüten Baydiker, mahallesine ve evine derin bir bağlılık duyuyor. Mahalleden ve çevreden gördüğü sevgi ve saygının, evi elden çıkarmamasının en önemli gerekçeleri arasında olduğunu söylüyor. Müteahhitlerin ve evini almak isteyenlerin tekliflerine rağmen "evimi vermek istemiyorum" diyerek kararında kararlı olduğunu aktarıyor.

Günlük yaşam ve anılar:

Baydiker, evin donanımının modern olmadığını; banyosu olmaması nedeniyle çocuklarını girişte yıkadığını, çamaşırları makine yerine elde yıkadığını belirtiyor. Eşini 2006'da bir trafik kazasında kaybettiğini ve eşyalarını bugüne dek değiştirmediğini ifade ediyor. Evde büyüttüğü çocukların en büyüğünün 49 yaşında olması, mekanın ailenin yaşam çizgisi olarak önemini vurguluyor.

Komşular ve ziyaretçiler evi küçücük bir kutuya benzetip eski anıları hatırladıklarını ifade ediyor; Baydiker ise gelen misafirlere kapısının her zaman açık olduğunu söylüyor. Evin eski mobilyaları ve geleneksel düzeni, hem sahibinin hem de çevresindekilerin ortak dikkatini çekiyor.

Baydiker, evine yaptığı basit bakım ve boyamalarla mekanın iki apartman arasında da olsa canlı kalmasını sağlıyor. Satış tekliflerine olumsuz yanıt vermesinin temelinde, sadece maddi bir tercih değil, yılların biriktirdiği anıların korunması isteği yatıyor. Bu küçük müstakil ev, kentin hızla değişen siluetinde gelenekle sürekliliğin bir işareti olarak kalmaya devam ediyor.

SİVAS’IN EN İŞLEK CADDELERİNDEN BİRİNDE İKAMET EDEN HATİCE BAYDİKER, APARTMANLARIN ARASINDA KALAN...

SİVAS’IN EN İŞLEK CADDELERİNDEN BİRİNDE İKAMET EDEN HATİCE BAYDİKER, APARTMANLARIN ARASINDA KALAN MÜSTAKİL EVİNDE AİLESİNİN ANILARINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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