Apçağa'da değer tespiti: köyün korunması ve turizm yol haritası

kaymakamın inceleme turu:

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Apçağa köyünü ziyaret ederek köyün genel durumu ve ihtiyaçları hakkında yerinde incelemelerde bulundu. Ziyarette Arıkan, beraberindeki heyetle birlikte Köy Muhtarı Ahmet Akyavuz'dan köyün durumu hakkında bilgi aldı ve köy sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

yapılan değerlendirmeler:

Arıkan ve heyeti köy sokakları, ortak kullanım alanları ve ziyaretçilere sunulan imkânları değerlendirdi. İncelemeler sırasında Apçağa’nın tarihi ve kültürel dokusunun korunması, çevre düzenlemelerinin geliştirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesi konuları ön plana çıktı.

Ulaşım ve yönlendirme imkanlarının iyileştirilmesi, ziyaretçi ihtiyaçlarına yönelik alanların artırılması ve mevcut kaynakların daha etkin kullanılması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Bu değerlendirmeler, köyün turizm potansiyelinin daha etkin şekilde ortaya konmasına odaklandı.

köylü talepleri ve koordinasyon:

Ziyaret sırasında köy sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi. Arıkan, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde köyün sahip olduğu değerlerin korunarak turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Ziyaret, köy sakinlerinin talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

KEMALİYE KAYMAKAMI ARIKAN, APÇAĞA KÖYÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU