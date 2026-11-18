apec karşılama yemeğinde aile fotoğrafı:

Çin'in Shenzen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında liderler, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in onuruna verilen karşılama yemeğine katıldı. Yemekten önce tüm katılımcılar geleneksel aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Görüntülerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Xi Jinping'in yanında selamlaştığı ve el sıkıştığı anlar dikkat çekti. Bu kare, üç liderin aynı fotoğrafta yer alması bakımından ilk kez toplu şekilde kamuoyuna yansıdı.

yarınki üçlü görüşmenin gündemi:

APEC takvimi içinde ön plana çıkan bir diğer gelişme, liderlerin yarın gerçekleştireceği planlı üçlü görüşme. Bu tarihi niteliğe sahip görüşmede özellikle Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, ABD'nin İran'la ilişkileri, ticaret, yapay zeka ve nükleer silahlar gibi hassas konuların ele alınması bekleniyor. Görüşmenin, bölgesel ve küresel güvenlik ile ekonomik iş birliği açısından yakından takip edileceği vurgulanıyor.

apec nedir ve üye yapısı:

APEC, 1989 yılında Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik gelişmeyi ve refahı artırmak amacıyla kuruldu. Organizasyonun 21 "Üye Ekonomi"si bulunuyor: Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong (Çin), Tayvan (Çin), Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Tayland, ABD ve Vietnam.

APEC üye ekonomileri, dünya nüfusunun yaklaşık %40'ına ve dünya ticaret hacminin yaklaşık %48'ine tekabül ediyor. Zirve boyunca yapılacak görüşmelerin, bu geniş ekonomik ağı etkileyecek karar ve iletişimler açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG'İN YANINDA ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE EL SIKIŞIP SELAMLAŞTI.