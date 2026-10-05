Ara sokaklarda kaçtı, dronla yakalandı: yetkisiz minibüs sürücüsüne ceza

Olayın özeti

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi yaptı. Uygulamayı fark eden yolcu minibüsü sürücüsü, denetimden kaçmak için ara sokaklara yöneldi ancak havadan takip yapan dron tarafından görüntülendi.

Denetim ve dron takibi:

Minibüsün ara sokaklarda izini kaybettirdiğini düşünen sürücü, havadan sürdürülen takip sistemi nedeniyle ekiplerin tespitinden kurtulamadı. Dronla takip edilen araç, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu ve durduruldu.

İnceleme sonucu ve uygulanan ceza:

Yapılan kontrolde sürücünün sahip olduğu sürücü belgesi sınıfıyla yolcu minibüsünü kullanmaya yetkili olmadığı belirlendi. Bu tespit üzerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, dron destekli denetimlerin kaçış girişimlerini tespit etmede etkili olduğunu bir kez daha gösterdi ve denetimlerin sahadaki etkinliğini vurguladı.

KIRIKKALE'DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDİNCE YOLCU MİNİBÜSÜYLE ARA SOKAKLARA GİREREK KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ, DRON İLE TESPİT EDİLDİ.