Dolar 50,1751 +0,08%
Euro 56,0356 +0,29%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.637,69 +0,98%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,37 -0,97%
--°

Ara sokaktan caddeye çıkan otomobil minibüse çarptı, 4 kişi yaralandı

Kütahya Fuatpaşa Mahallesi'nde ara sokaktan çıkan otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ara sokaktan caddeye çıkan otomobil minibüse çarptı, 4 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana gelen kazada, ara sokaktan caddeye çıkan B.G. yönetimindeki otomobil, seyir halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü B.G. araçtan yola fırladı. Olayda toplam 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Kazanın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Süreç ve bilinenler:

Edinilen bilgiler, kazanın ara sokaktan caddeye çıkan otomobilin minibüse çarpması sonucu gerçekleştiğini gösteriyor. Yaralanan dört kişi hastanede tedavi altına alındı.

KÜTAHYA&#039;DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

KÜTAHYA'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

Gençlik festivali Manyas'ta öğrencileri buluşturdu

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz