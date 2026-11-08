Ara sokaktan caddeye çıkan otomobil minibüse çarptı, 4 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:
Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana gelen kazada, ara sokaktan caddeye çıkan B.G. yönetimindeki otomobil, seyir halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü B.G. araçtan yola fırladı. Olayda toplam 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi:
Kazanın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Süreç ve bilinenler:
Edinilen bilgiler, kazanın ara sokaktan caddeye çıkan otomobilin minibüse çarpması sonucu gerçekleştiğini gösteriyor. Yaralanan dört kişi hastanede tedavi altına alındı.
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