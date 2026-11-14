Ara tatil sahnede neşelendi: Efeler'in çocukları tiyatroyla buluştu

Efeler'de ara tatilde tiyatro coşkusu

Efeler Belediyesi tarafından ara tatil kapsamında ücretsiz sahnelenen 'Bremen Mızıkacıları Yeni Macera' ve 'Macera Ormanı' çocuk oyunları, minikler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikler, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından Atilla Koç Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde gerçekleştirildi ve gün boyunca üç seans halinde izlendi.

Günün oyunları ve seanslar:

Günün ilk etkinliğinde Umut Şeddadi'nin yazıp yönettiği 'Bremen Mızıkacıları Yeni Macera' adlı çocuk tiyatrosu, saat 13.00 ve 14.30'da iki ayrı seans halinde sahnelendi. Sevilen masal kahramanlarının yolculuğunu konu alan oyun, renkli sahne tasarımı ve oyunculuklarla çocuklara unutulmaz anlar sundu; salon sık sık kahkahalarla doldu.

Macera Ormanı: müzik ve kahkaha bir arada:

Saat 15.30'da sahnelenen 'Macera Ormanı' oyununu Ali Aslan yazdı, Mehmet Emektar yönetti. Müzikli ve danslı gösteride Nasreddin Hoca, Karagöz, Hacivat ve Keloğlan gibi kültürümüzün sevilen kahramanları aynı sahnede buluştu; oyun eğlenceli diyaloglar, müzikler ve hareketli sahnelerle çocuklara neşe dolu anlar yaşattı.

Belediye ve ailelerin değerlendirmesi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ara tatilde çocukların hem eğlenmesi hem de kültür ve sanatla iç içe olması amacıyla bu tür etkinliklerin sürdürülmeye devam edileceğini belirtti. Başkan Yetişkin, çocukların mutluluğunun her şeyden değerli olduğunu vurguladı.

Ücretsiz tiyatro gösterileriyle ara tatilin coşkusunu yaşayan çocuklar keyifli bir günü geride bırakırken, aileler de sunulan imkân için Efeler Belediyesi ve Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

EFELER BELEDİYESİ TARAFINDAN ARA TATİL KAPSAMINDA ÜCRETSİZ SAHNELENEN "BREMEN MIZIKACILARI YENİ MACERA" VE "MACERA ORMANI" ADLI ÇOCUK OYUNLARI, MİNİKLERDEN VE AİLELERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.