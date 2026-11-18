Ziyaretin amacı ve kapsamı:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ara tatilin sona ermesinin ardından eğitim öğretime hazırlık çalışmalarını yerinde incelemek üzere ziyaretlerde bulundu. Ziyaret kapsamında Ayfer Ceylan Emet Fen Lisesi ve Ceylan Emet İlkokulu ziyaret edildi ve okul yöneticileriyle görüşmeler yapıldı.

İncelemeler ve geri bildirim:

Keleş, okul binalarının fiziki durumu ile sınıf ve ortak kullanım alanlarının eğitim ortamlarına uygunluğunu inceledi. Okul yöneticilerinden ara tatil süresince yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı ve yapılan düzenlemelerin öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verip vermediği değerlendirildi.

Değerlendirme ve takip:

Yapılan değerlendirmelerin ardından, okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların yeterliliği ele alındı. Ziyaret, okul yöneticileriyle yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, ARA TATİLİN SONA ERMESİNİN ARDINDAN EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA AYFER CEYLAN EMET FEN LİSESİ VE CEYLAN EMET İLKOKULUNU ZİYARET ETTİ.