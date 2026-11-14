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Ara tatilde atıklar tasarıma dönüşüyor: İnegöl AVM'de çocuk atölyeleri

İnegöl AVM, 'Bugün Bir Adım, Yarın Bir Dünya' kapsamında 16-22 Kasım ara tatilinde çocuklar için ücretsiz geri dönüşüm atölyeleri düzenliyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ara tatilde atıklar tasarıma dönüşüyor: İnegöl AVM'de çocuk atölyeleri

İnegöl AVM'de sıfır atık atölyeleri:

Fiba Commercial Properties yatırım ve yönetimindeki İnegöl AVM, 'Bugün Bir Adım, Yarın Bir Dünya' sıfır atık projesi çerçevesinde ara tatilde çocuklara yönelik yaratıcı geri dönüşüm atölyeleri düzenliyor. Etkinlikler, çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı ve atık malzemeleri üretime dönüştürmenin keyfini göstermeyi hedefliyor.

Atölye programı ve günlük çalışmalar:

16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Atıklar Dönüşüyor, Hayaller Renkleniyor' programında her gün farklı bir uygulama yapılacak. Katılımcılar; gazoz kapaklarından çerçeve, konserve kapaklarından kapı süsü, yumurta kutularından çiçek buketi, konserve kutularından kalemlik ve düğmelerle uçan balon tasarımları hazırlayacak. Çalışmalar çocukların hayal gücünü yönlendirirken atıkların yeniden değerlendirilmesine üretici bir alan açıyor.

Kayıt, yaş sınırı ve sergi bilgileri:

Atölyeler 14.00-18.00 arasında yapılacak ve 5 yaş ve üzeri çocuklar katılabilecek. Her atölye, 15 kişilik ve beş seans halinde düzenleniyor. Kayıtlar etkinlik günlerinde saat 13.30'dan itibaren İnegöl AVM Migros Holü'ndeki danışma bankosundan alınacak.

Geri dönüşümün üretici yönüne odaklanan özel bir çalışma da 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. 'Geri Dönüşüm Ayna Tasarım Atölyesi'nde 6 yaş ve üzeri çocuklar, renkli su şişesi kapaklarını kullanarak aynaların çerçevelerini tasarlayacak; ortaya çıkan aynalar etkinlik sonrası AVM içinde sergilenerek ziyaretçilerle buluşturulacak.

İnegöl AVM'nin ara tatil programı, çocuklara çevre bilinci ve tasarım deneyimi sunarken ailelere de atıkların değerini gösteren somut örnekler sunuyor. Etkinlikler ücretsiz olup kayıt ve seans bilgileri etkinlik günlerinde danışma bankosundan paylaşılmaktadır.

İNEGÖL AVM, &quot;BUGÜN BİR ADIM, YARIN BİR DÜNYA&quot; SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ARA TATİLDE ÇOCUKLARA...

İNEGÖL AVM, "BUGÜN BİR ADIM, YARIN BİR DÜNYA" SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ARA TATİLDE ÇOCUKLARA YÖNELİK GERİ DÖNÜŞÜM TEMALI ATÖLYELER DÜZENLİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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