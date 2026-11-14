Ara tatilde çocuklar sahnede: ücretsiz tiyatro gösterileri

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında çocuklar ara tatilde tiyatro oyunlarıyla buluşacak. Etkinlik, çocuklara yönelik kültürel bir ara tatil hediyesi olarak düzenleniyor ve ailelere ücretsiz seçenek sunuyor.

Oyun programı:

Etkinlik kapsamında sahnelenen eserler arasında fantastik bir çocuk oyunu olan Rüyalar Sandığı ile Patlamaya Hazır Zaman Bükücü adlı yapım bulunuyor. Oyunlar Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde izleyiciyle buluşacak; bugün sahnelenecek oyunun birinci seansı 13:00, ikinci seansı ise 15:00 olarak planlandı. 14 Kasım Pazar günü ise Patlamaya Hazır Zaman Bükücü aynı saatlerde iki seans halinde gösterilecek.

Katılım ve beklenti:

Etkinliğe 4 yaş ve üzeri çocuklar katılabilecek ve gösterimler ücretsiz olacak. Bilecik Belediyesi, ara tatilde çocukların sanata erişimini artırmayı hedefliyor; yetkililer, çocukların etkinliğe olan ilgisinin büyük olmasının beklendiğini belirtiyor.

ÇOCUKLAR ARA TATİLDE TİYATRO OYUNLARIYLA BULUŞACAKLAR