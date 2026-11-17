Ara tatilin amacı:

Psikolog Merve Albayrak, ara tatilin öğrenciler için bir mola ve dinlenme dönemi olması gerektiğini vurguluyor. Albayrak, ara tatilin "ikinci bir okul dönemi" haline getirilmemesi gerektiğini; ailelerin çocukların dinlenme hakkını gözeterek hareket etmesi gerektiğini belirtti. Erken kalkma ve yoğun ders temposundan alınan bu kısa aranın, çocukların fiziksel ve zihinsel toparlanması için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Ekran süresi yerine alternatif etkinlikler:

Albayrak, tatilde çocukların ekran başında geçireceği sürenin artmasını doğru bulmadığını ancak yalnızca ekrandan uzak durmalarını söylemenin yeterli olmayacağını söyledi. Bu nedenle ailelerin sosyal ve kültürel etkinlikler planlaması gerektiğini önerdi. Samsun örneğini vererek sahil ve doğa gezileri ile olumsuz hava koşullarında müze ziyaretlerinin tercih edilebileceğini belirtti.

Evde de birlikte yapılabilecek aktivitelere dikkat çeken Albayrak, çocuklarla yemek hazırlamayı, küçük bilimsel deneyleri ve kutu oyunlarını tavsiye etti. Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların bu rutini tatilde sürdürmelerinin önemli olduğunu; kitap okumakta zorlananlar için aile bireylerinin sırayla hikâye anlatmasının, çocukların dil ve bilişsel becerilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Sınava hazırlanan çocuklar için öneriler:

LGS ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ara tatilde nasıl bir program izleneceğinin çocuğun kendi tercihine bırakılması gerektiğini belirten Albayrak, dinlenmek isteyen öğrencilere sınav gerekçesiyle baskı yapılmaması gerektiğini vurguladı. Kendi isteğiyle eksik konuları tekrar etmek isteyen çocukların ise desteklenebileceğini söyledi.

Albayrak, öğrencilerin diğer adaylarla kıyaslanarak çalışmaya zorlanmasının ters etki oluşturduğuna dikkat çekti ve şunları ifade etti: Çocuk tatil yapmak ve dinlenmek istiyorsa buna saygı duyulmalı. Ancak kendi isteğiyle eksik olduğu konuları çok yorulmadan tekrar etmek istiyorsa bu tercihine engel olunmamalı. Önemli olan çocuğun dışarıdan gelen baskıyla değil, kendi kararıyla hareket etmesidir.

PSİKOLOG MERVE ALBAYRAK