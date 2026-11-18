Etkinlikler ara tatilde yoğun ilgi görüyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen program, öğrencilerin ara tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeyi hedefliyor. 16-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Turhal’da Ara Tatil Coşkusu" etkinlikleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor ve ilk iki gün yoğun katılımla tamamlandı. Etkinlikler çocuklara hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sunuyor.

Atölyeler ve konservatuvar çalışmaları:

Program kapsamında minikler çeşitli el sanatları ve hareketli atölyelerde buluşuyor. Katılımcılar sepet tasarım, alüminyum folyodan tablo yapımı, kuş evi magnet, yüz boyama ve Zumba Kids atölyelerine katılıyor. Ayrıca Turhal Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen gitar workshop etkinliğinde çocuklar enstrüman çalma deneyimi yaşıyor ve pratik yapma imkânı buluyor.

Sinema gösterimleri ve kapanış:

Etkinliklerin sinema bölümünde çocuklara mısır ve içecek ikramı eşliğinde animasyon filmleri izletiliyor. Kültür Merkezi’nde gösterilen filmler arasında Zootropolis, Luka, Moana, Coco, Ters Yüz ve Rafadan Tayfa Göbeklitepe yer alıyor. Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, amaçlarının çocukların ara tatil dönemini eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti ve etkinliklere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Ural, tüm çocukları ve aileleri hafta sonuna kadar devam edecek etkinliklere davet etti. Program, 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek sinema gösterimleriyle sona erecek.

TOKAT'IN TURHAL İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİN ARA TATİLİNİ VERİMLİ VE EĞLENCELİ GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR.