Bodrum Belediyesi ara tatilde eğitim kurumlarında kapsamlı bakım çalışmaları yürüttü

Bodrum Belediyesi, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi kapsamında gerçekleştirilen birinci dönem ara tatili olan 16 Kasım-20 Kasım 2026 tarihleri arasında ilçe genelindeki okullarda kesintisiz bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Çalışmalar, öğrencilerin güvenli ve konforlu ders ortamlarına dönebilmesi hedefiyle planlandı ve hayata geçirildi.

yapılan çalışmalar:

Belediye bünyesindeki Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullardan gelen talepler ile saha tespitleri doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirildi. Okul binaları ve spor alanlarında kapsamlı boya badana işleri tamamlandı. Çevre güvenliğini güçlendirmek için çit telleri yenilendi, okul önlerindeki yaya kaldırımlarına güvenlik bariyerleri imal edilip monte edildi. İhtiyaç duyulan noktalarda çatı imalatı yapıldı; elektrik, klima ve aydınlatma sistemlerinin bakımları titizlikle gerçekleştirildi.

donanım teslimleri ve sembolik bakımlar:

Fiziki iyileştirmelerin yanında okullara 35 adet bank ve 38 adet piknik masası teslim edildi. Ekipler ayrıca okul bahçelerinde bulunan Atatürk büstleri ve bayrakların bakım ve yenileme işlemlerini de yaptı; böylece hem kullanım rahatlığı hem de eğitim alanlarının görsel ve kültürel bütünlüğü sağlandı.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına çözüm üreterek öğrencilerin ve personelin daha güvenli, konforlu ve bakımlı alanlarda eğitim-öğretime devam etmesini sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

BELEDİYEDEN ARA TATİLDE OKULLARA BAKIM VE ONARIM DESTEĞİ