Ara tatilde Sincan'da çocuklar sahne ve kahkaha dolu günler yaşadı

Salon doldu taştı:

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Lale Konferans ve Tiyatro Salonunda yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. 16, 18, 20 ve 22 Kasım tarihlerinde sahnelenen animasyon gösterileri minik izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve salon her seansta dolup taştı.

Programlar iki ayrı seansta düzenlendi; gösteriler saat 13.00 ve 15.00 olarak sunuldu. Çocuklar sevdikleri karakterlerle buluşmanın, birlikte izleme deneyimi yaşamanın ve eğlenmenin keyfini çıkardı.

Tiyatro oyunları ve ailelerin ilgisi:

Tiyatro kapsamında sahnelenen oyunlar da tatili renklendirdi. 17 Kasım'da “Arkadaşlık Kazansın”, 19 Kasım'da “Sağlıklı Kahramanlar”, 21 Kasım'da ise “Geri Dönüşüm Krallığı” adlı oyunlar minik seyircilere sunuldu. Her oyunun hem eğlendirici hem de öğretici unsurlar taşıdığı gözlendi.

Tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenlendi ve ailelerden tam not aldı; ebeveynler, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşmasını olumlu karşıladı. Sincan'da ara tatil, çocukların hafızasında kahkaha ve paylaşımla dolu anılar bırakarak sona erdi.

SİNCAN BELEDİYESİ, ARA TATİL BOYUNCA ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEDİĞİ BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLARA UNUTULMAZ GÜNLER YAŞATTI