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Araban ovası'nda güz kavunu hasadı başladı

Gaziantep Araban'da 'Araban baklavası' olarak bilinen güz kavunu hasadı başladı; üreticiler fiyat farkları ve denetim çağrısı yapıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Araban ovası'nda güz kavunu hasadı başladı

Araban güz kavunu hasadı başladı:

Gaziantep’in Araban ilçesinde, sarımsak, buğday ve arpa hasadının ardından ikinci ürün olarak ekilen ve halk arasında "Araban baklavası" diye anılan güz kavununun hasadına başlandı. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, bölgedeki üretim sürecini ve piyasa hareketlerini değerlendirdi.

ekim ve hasat dönemi:

Altun, Araban Ovası’nda genellikle ağustos ayının ortalarında ikinci ürün olarak ekilen güz kavununun, ekim ayının ilk günlerinde hasat edilmeye başlandığını belirtti. Ürünün tarladan sofraya ulaşana kadar geçen süreçte üreticilerin ciddi emek ve maliyet yükü altında çalıştığını vurgulayan Altun, kavunun tat profili ile dokusunun bölgeye özgü olduğunu ifade etti.

fiyatlar ve üretici mağduriyeti:

Kavunun tarlada kilogram fiyatı 5 TL olarak açıklanırken, ilçe merkezindeki manavlarda 20 TL, Gaziantep’teki manav ve marketlerde ise 30 TL seviyesinden alıcı bulduğu kaydedildi. Altun, bu farkların üreticinin gelirine yansımadığını, tarlada emek verenlerin hak ettiği ekonomik değeri göremediğini söyledi ve üreticilerin mağdur olduğunu dile getirdi.

Tarımda sürdürülebilirlik açısından ikinci ürünün ekonomik getirisinin önemli olduğuna dikkat çeken Altun, fiyat farklılıklarının ve piyasa uygulamalarının üreticinin aleyhine sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için ilgili kurumlara denetimlerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE SARIMSAK, BUĞDAY VE ARPA HASADININ ARDINDAN İKİNCİ ÜRÜN OLARAK...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE SARIMSAK, BUĞDAY VE ARPA HASADININ ARDINDAN İKİNCİ ÜRÜN OLARAK EKİLEN VE HALK ARASINDA "ARABAN BAKLAVASI" OLARAK BİLİNEN MEŞHUR ARABAN GÜZ KAVUNUNUN HASADINA BAŞLANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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