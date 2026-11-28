Araban’da 2026 yağlık zeytin hasadı başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde son yıllarda yaygınlaşan zeytincilik döneminin ilk hasadı başladı. İlçede 5 bin dönüme ulaşan yağlık zeytin bahçelerinde üreticiler, 2026 sezonunun toplama çalışmalarına başladı. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun uygulanan fidan dikimleriyle zeytin üretiminin hızla arttığını belirtti.

zeytincilikte çeşit ve üretim odakları:

Altun, ilçede özellikle Ayvalık ve Nizip yağlık cinsi fidanlarının dikildiğini ve bunun Araban tarımına yeni bir dinamizm getirdiğini kaydetti. Araban Ovası’nın verimli toprakları ile kırsal bölgelerdeki üretim artışı, antepfıstığı başta olmak üzere mevcut tarım çeşitliliğine zeytinciliği de ekledi. Ayrıca hasat sonrası zeytinyağı üretiminde soğuk sıkma yöntemiyle elde edilen yağların 0 ile 0,1 asit oranı ile öne çıktığı vurgulandı.

fabrika üretimi ve bölgeye etkisi:

Zeytinyağı fabrikası sahibi Ali Sebat Araban Ovası’ndan toplanan zeytinlerin kalite açısından çok düşük asit oranlarına sahip olduğunu aktararak, tesislerinde bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayan natürel zeytinyağı üretimi yaptıklarını söyledi. Sebat, Araban’da üretilen yağın tüketici sağlığına katkı sağlayacak kalitede olduğunu ifade etti.

Hasadın başlamasıyla birlikte bölgedeki küçük ölçekli üreticiler ve fabrikalar arasında üretim akışı hızlandı. Soğuk sıkma ile elde edilen yağların düşük asit oranı, hem yerel tüketim hem de gastronomi odaklı kullanım için avantaj sağlıyor.

çiftçi tecrübesi ve verim:

Arabanlı zeytin üreticilerinden Salih Demir ise 13 yıl önce zeytin üretimine başladığını, Karacaören kırsal mahallesinde tesis ettiği Nizip cinsi bahçesinde bu yıl bir dönüme 1,5 ton verim aldığını aktardı. Demir, son yıllarda ilçede zeytinyağı tüketiminin artış gösterdiğini ve üretimin hem miktar hem kalite olarak yükseldiğini belirtti.

Genel görünüm, Araban’ın geleneksel tarım ürünlerine eklediği zeytincilikle birlikte bölgesel tarım çeşitliliğini genişlettiğini ve natürel, düşük asitli zeytinyağı üretiminde dikkat çeken bir merkez haline geldiğini gösteriyor.

ARABAN’DA YAĞLIK ZEYTİN HASADI BAŞLADI