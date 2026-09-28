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Araban ovasında yaban domuzu sürüleri çiftçileri uyarıyor

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda yaban domuzlarının Antep fıstığı, mısır, üzüm ve pamuğa büyük zarar verdiğini bildirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Araban ovasında yaban domuzu sürüleri çiftçileri uyarıyor

araban ovasında yaygın zarar: hasada hazır ürünler hedefte

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda görülen yaban domuzu sürülerinin hasada yakın tarım arazilerine ağır zarar verdiğini açıkladı.

Altun, mısır tarlasında yaptığı incelemelerde sürüler halinde tarım alanlarına inen yaban domuzlarının özellikle Antep fıstığı, mısır, üzüm bağları ve pamuk gibi ürünlerde ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını vurguladı.

fıstık bahçelerinde gözlemlenen tahribat:

Başkan Altun, yaban domuzlarının yalnızca mahsulü tüketmediğini; 'fıstık ağaçlarının kollarını kırarak ve köklerine zarar vererek yılların emeğini bir gecede yok ettiğini' belirterek, bu durumun üreticilerde ağır mağduriyet yarattığını ifade etti.

çiftçilere uyarı ve değerlendirme:

Araban Ovası ve kırsal bölgelerde artan yaban domuzu aktivitelerinin bölge tarımını olumsuz etkilediğini söyleyen Altun, çiftçileri dikkatli olmaya ve olayları ilgili kurumlara bildirmeye çağırdı. Yaban domuzu istilası üretimde kesintiye ve ekonomik kayba neden oluyor.

ALTUN, YABAN DOMUZU UYARISI

ALTUN, YABAN DOMUZU UYARISI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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