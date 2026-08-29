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Araban ziraat odası başkanından 30 Ağustos'ta birlik ve milli ruh vurgusu

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104’üncü yılında birlik, beraberlik ve milli mücadele ruhunu yücelterek vatandaşları kutladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Araban ziraat odası başkanından 30 Ağustos'ta birlik ve milli ruh vurgusu

Altun'dan 30 Ağustos mesajı:

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında, bu önemli günün toplumda heyecan ve gururla karşılandığını belirtti. Altun, 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Arabanlı hemşehriler ve çiftçilere selam ve iyi dileklerini iletti.

Büyük Taarruz'un ve meydan muharebesinin önemi:

Mesajında Altun, Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'deki kesin zaferini, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak tanımlayarak, bunun birlik ve beraberlik dersini veren bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı. Altun, zaferin aynı zamanda mazlum milletlere onurlu yaşam mücadelesi için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Anma ve kutlama çağrısı:

Altun, CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, İstiklâl Savaşı kahramanlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti ve Arabanlı vatandaşlar ile çiftçilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

ARABAN ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN,

ARABAN ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN,

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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