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Araban’da 30 Ağustos coşkuyla anıldı

Araban'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı törenle kutlandı; çelenk sunumu, saygı duruşu ve şehitlik ziyareti yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Araban’da 30 Ağustos coşkuyla anıldı

Törenin akışı:

Gaziantep'in Araban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı çeşitli etkinliklerle anıldı. Kutlama programı, Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törenle başladı.

Çelenk sunma ve resmi program:

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sürdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Şehitlik ziyareti ve katılımcılar:

Törenin ardından Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan makamında tebrikleri kabul etti. Şehitlik ziyaretinde, Arabanlı şehitlerin kabirleri başında dualar okundu.

Törene, Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, Arabanlı şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

ARABAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

ARABAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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