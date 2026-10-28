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Araban'da cumhuriyet coşkusu: 103. yılda anma ve kutlamalar düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk töreni ve anmalarla kutlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Araban'da cumhuriyet coşkusu: 103. yılda anma ve kutlamalar düzenlendi

Araban'da 29 Ekim kutlamaları:

Gaziantep'in Araban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk bırakma töreniyle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin akışı ve anmalar:

Etkinlikler 28 Ekim'de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk bırakma töreniyle başladı. İlçe protokolü, Atatürk Anıtı önünde çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Katılımcılar ve kapanış:

Törene ilçe protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İlçe Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

ARABAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

ARABAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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