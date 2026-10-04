Araban'da güvenli ve modern yaşamın kapılarını aralayan konut projeleri

Mehmet Kaya İnşaat, Gaziantep’in Araban ilçesinde geliştirdiği ayrıcalıklı konut projeleriyle hem yaşam kalitesini yükseltiyor hem de ilçenin şehirleşmesine katkı sağlıyor. Şirket, projelerini deprem yönetmeliğine tam uygun şekilde planlıyor ve uyguluyor; hedef, aileler için yalnızca güvenli bir yuva değil, aynı zamanda çağdaş yaşam standartlarına uygun mekânlar sunmak.

projelerin teknik yaklaşımı:

Projelerde temel mühendislik uygulamaları ön planda tutuluyor. Yapı güvenliğini sağlamak için öncelikle doğru zemin etüdü yapılıyor, inşaatta yüksek kaliteli beton kullanımı ve doğru demir donatı işçiliği esas alınıyor. Ayrıca yükü zemine eşit dağıtan radye temel çözümleri ve gerektiğinde zemin güçlendirme uygulamaları ile deprem dalgalarının etkisinin azaltılması hedefleniyor.

yaşam kalitesi ve şehirleşmeye katkı:

Mehmet Kaya İnşaat’ın sunduğu 2+1 ve 3+1 konut alternatifleri, ailelerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış fonksiyonel planlara sahip. Projelerde modern yaşam çözümleri, konforlu ortak alanlar ve güvenlik odaklı uygulamalar ön plana çıkıyor. Şirketin uzun yıllara dayanan tecrübesi ve yeni nesil mühendislik teknolojileri, Arabanlılar için hem can güvenliğini koruyan hem de yaşam kalitesini artıran mekânlar oluşturmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak Mehmet Kaya İnşaat, Araban’da uyguladığı projelerle ilçe şehirleşmesine destek verirken, deprem yönetmeliğine uygun ve yenilikçi mühendislik yaklaşımlarıyla sakinlerine güvenli ve modern konut seçenekleri sunmaya devam ediyor.

MÜTEAHHİT MEHMET KAYA