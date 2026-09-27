Araban'da kurt sürüye saldırdı: beş keçi telef oldu

Araban'da kurt saldırısı

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Dağdancık Mahallesi'nde üretici Fatih Sülüker'e ait 200 keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Olayda 5 hayvan telef oldu.

üretici ve bölge için sonuçları

Saldırı, küçükbaş üreticileri açısından doğrudan ekonomik kayıp anlamına geliyor; özellikle sürü büyüklüğü ve işletme yapısına göre benzer olaylar ciddi etki yaratabiliyor. Kırsal alanlarda yaşayan üreticilerin hayvan güvenliğini sağlamak için önlemleri gözden geçirmesi önem taşıyor.

ARABAN’DA KEÇİ SÜRÜSÜNE SALDIRAN KURT 5 HAYVANI TELEF ETTİ