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Araban'da sokaklar suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; yağış zaman zaman şiddetlenerek vatandaşları olumsuz etkiledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Araban'da sokaklar suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Araban'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

etkinin şiddeti:

İlçede yağış zaman zaman etkisini artırdı ve yağışın yoğunlaştığı anlarda su birikintileri daha belirgin hale geldi.

vatandaşların yaşadığı zorluklar:

Yağış sonrası oluşan birikintiler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı; günlük yaşamda olumsuz etkiler görüldü.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE SAĞANAK ETKİLİ OLDU.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE SAĞANAK ETKİLİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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