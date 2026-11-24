Araban ilçesinde göreve başlama

Gaziantep’in Araban ilçesinin yeni kaymakamı Hasan Burak Bilir, ilçedeki görevine başladı. Atama, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16 Kasım 2026 tarihli ve 122824 sayılı onayı ile gerçekleşti. Bilir, resmen göreve başlayarak yerel idare ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde sorumluluk aldı.

eğitim ve akademik geçmiş:

Bilir, 1995 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hatay’da tamamladıktan sonra 2017 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2021 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

görev deneyimi ve deprem çalışmaları:

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında Bilir, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara destek amacıyla koordinatör kaymakam olarak Hatay ili Antakya ilçesine görevlendirildi ve yaklaşık yedi ay boyunca bölgede görev yaptı. Ayrıca Kırıkkale Sulakyurt ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptığı kaydedildi. Bu görevler, Bilir’in kriz yönetimi ve saha koordinasyonu deneyimini ön plana çıkarıyor.

Atamasıyla ilgili resmi onay bilgileri, görevin devri ve Bilir’in Araban ilçesindeki öncelikli çalışma alanları ilerleyen günlerde yerel idare tarafından duyurulacaktır.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNİN YENİ KAYMAKAMI HASAN BURAK BİLİR İLÇEDEKİ GÖREVİNE BAŞLADI