Araban'ın bağlarında güneşte olgunlaşan gelenek: gün pekmezi üretimi başladı

Araban'da gün pekmezi üretimi:

Gaziantep'in Araban ilçesinde bağ bozumu döneminin gelmesiyle kırsal alanlarda dökülgen üzümle hazırlanan gün pekmezi (gün balı) üretimi başladı. Esentepe Mahallesi'nde üzüm üreticisi Hüseyin Mandallı, hasat ettikleri üzümleri kısa süre kaynatarak değil, kıvam alması için doğal güneş ışığında günlerce bekleterek pekmez haline getirdiklerini aktardı.

Yapım aşamaları:

Üretim, sonbaharda hasat edilen yüksek şeker oranlı üzümün ilk ayrıştırılmasıyla başlıyor. Elde edilen su, kaynatma süresi kısa tutulup, daha sonra geniş tepsilerde ya da uygun kaplarda güneş altında uzun süre bekletiliyor. Bu yöntem, yoğun emek gerektiren ve dikkatli izleme isteyen bir süreç; üreticiler, koku, kıvam ve renk değişimlerini gözlemleyerek en uygun noktada işlemi sonlandırıyor.

Toplumsal ve sağlık boyutu:

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise gün pekmezinin insan sağlığına faydalarını vurgulayarak, bu doğal ürünün yerel halk ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Altun, çiftçilerin her yıl sonbaharda gerçekleştirdikleri bu geleneğin hem kültürel değer taşıdığını hem de yöre ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Yerel üreticiler, zahmetli olmasına rağmen doğal yöntemlerle hazırlanan gün pekmezinin talep gördüğünü ve mevsimsel üretimin Araban kırsalındaki tarım ritmine bağlı olduğunu ifade ediyor.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE BAĞ BOZUMU ZAMANI GELMESİYLE BİRLİKTE GÜN PEKMEZİ YAPIMINA BAŞLANDI.