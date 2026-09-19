Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya'dan 19 Eylül gaziler günü mesajı

Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü'nde yayımladığı mesajda gazilerin fedakârlığını ve Atatürk'ün gazilik unvanının önemini vurguladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya'dan 19 Eylül gaziler günü mesajı

Mehmet Kaya'nın gaziler günü mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit ve iş insanı Mehmet Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, tarihî ağırlığı olan bu günün milletçe sahiplenilmesinin önemine dikkat çekti.

Atatürk'ün gazilik unvanı ve 19 Eylül'ün anlamı:

Kaya, açıklamasında Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde verilen mareşallik rütbesi ve gazilik unvanına işaret ederek, 19 Eylül 1921'in ulus için dönüm noktası olduğunu söyledi. Bu tarihin Anadolu'nun vatan kılınmasının ve milletin bağımsız yaşama iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Vefa, fedakârlık ve birlik çağrısı:

Mesajında kahraman gazilere ve şehitlere karşı duyulan vefanın altını çizen Kaya, milletin tarih boyunca gösterdiği direnişi ve "Ölürsem Şehit, kalırsam Gazi" düsturunu hatırlattı. Gazilerin ve şehitlerin fedakârlıklarının bugün özgür yaşamamızı sağladığını ifade ederek, bu ruhla ülkeye her durumda hizmet etme sorumluluğunu vurguladı.

Kaya, şehitlerin ve gazilerin milletin birlik ve onurunun sembolleri olduğunu belirtti. Mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmetle anar, hayatta olan gazilere minnet, sevgi ve saygılarını sunduğunu dile getirdi.

Yayımlanan mesaj, yerel bir iş insanının ulusal değerlere bağlılığını ortaya koyarken toplumda birlik, vefa ve dayanışma duygusunun canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MÜTEAHHİT MEHMET KAYA, GAZİLER...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MÜTEAHHİT MEHMET KAYA, GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı