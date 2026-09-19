Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya'dan 19 Eylül gaziler günü mesajı

Mehmet Kaya'nın gaziler günü mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit ve iş insanı Mehmet Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, tarihî ağırlığı olan bu günün milletçe sahiplenilmesinin önemine dikkat çekti.

Atatürk'ün gazilik unvanı ve 19 Eylül'ün anlamı:

Kaya, açıklamasında Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde verilen mareşallik rütbesi ve gazilik unvanına işaret ederek, 19 Eylül 1921'in ulus için dönüm noktası olduğunu söyledi. Bu tarihin Anadolu'nun vatan kılınmasının ve milletin bağımsız yaşama iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Vefa, fedakârlık ve birlik çağrısı:

Mesajında kahraman gazilere ve şehitlere karşı duyulan vefanın altını çizen Kaya, milletin tarih boyunca gösterdiği direnişi ve "Ölürsem Şehit, kalırsam Gazi" düsturunu hatırlattı. Gazilerin ve şehitlerin fedakârlıklarının bugün özgür yaşamamızı sağladığını ifade ederek, bu ruhla ülkeye her durumda hizmet etme sorumluluğunu vurguladı.

Kaya, şehitlerin ve gazilerin milletin birlik ve onurunun sembolleri olduğunu belirtti. Mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmetle anar, hayatta olan gazilere minnet, sevgi ve saygılarını sunduğunu dile getirdi.

Yayımlanan mesaj, yerel bir iş insanının ulusal değerlere bağlılığını ortaya koyarken toplumda birlik, vefa ve dayanışma duygusunun canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MÜTEAHHİT MEHMET KAYA, GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.