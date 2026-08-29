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Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya'dan 30 Ağustos vurgusu

Müteahhit Mehmet Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehit ve gazileri rahmetle andı; mirasa sahip çıkma ve çalışma çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya'dan 30 Ağustos vurgusu

Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya'dan 30 Ağustos vurgusu

Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında milletin bağımsızlık kararlılığına dikkat çekti. Kaya, bu özel günün Türk milletinin istiklal ve istikbaline sahip çıkma azminin simgesi olduğunu belirtti.

mesajın özü:

Mesajında 30 Ağustos zaferinin tarihsel önemine işaret eden Kaya, vatan uğruna canlarını veren şehitlerin mukaddes hatırasına ve gazilerin fedakarlığına vurgu yaptı. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde yer alanları rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

geleceğe çağrı:

Kaya, bugünün sorumluluğunun bu mirasa sahip çıkmak olduğunu söyleyerek, gelecek kuşaklara daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalışmanın önemini dile getirdi. Mesajında birlik, kararlılık ve tarih bilincinin altını çizen Kaya, tüm halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımlanan bu tür mesajlar, toplumun ortak değerlerine dikkat çekerken aynı zamanda milli birlik vurgusunu sürdürmeyi amaçlıyor.

MÜTEAHHİT MEHMET KAYA

MÜTEAHHİT MEHMET KAYA

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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