Arabuluculukta meslek birliği hedefiyle akredite merkezlere yönelik projeler

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Üyesi ve Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Nihat Şimşek, Arabuluculuk Haftası kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluşarak platformun çalışmaları ve geleceğe dönük projeleri hakkında bilgi verdi.

TURAMEP'in kuruluşu, teşkilatlanma ve eğitim çalışmaları:

Şimşek, TURAMEP'in Mayıs 2024'te kurulduğunu ve kuruluşun ardından ülke genelinde teşkilatlanma çalışmalarına hızlı şekilde devam ettiklerini belirtti. Şu anda platformun 61 ilde il temsilcisi bulunduğunu vurgulayan Şimşek, hedeflerinin arabulucular için bir meslek birliği kurmak olduğunu söyledi. Mecliste bulunan 132 hukukçudan 112'sinin arabulucu olduğuna dikkat çekerek meslek birliğinin arabulucuların sorunlarını çözmede ve yapılan işlerin sağlıklı olarak değerlendirilmesinde belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

Platformun aile hukuku ve merkezlerle ilgili çalıştayların yanı sıra arabuluculuk eğitimi veren eğiticilere yönelik eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştirdiğini söyleyen Şimşek, arabulucuların sorularına anında yanıt verecek bir soru-cevap hattı hizmetini hayata geçirdiklerini belirtti.

Sendikalar, iş hukuku endişeleri ve akreditasyon:

Sendikaların arabuluculuk nedeniyle işçilerin hak kaybı yaşanacağı yönündeki endişelerini gidermek için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Şimşek, sendikaların akredite ettiği arabuluculuk merkezleri ve arabulucular aracılığıyla işlemlerin yürütülebileceğini aktardı. Akreditasyonun hizmet kalite standardı sağlayacağını ve hak kaybına yol açabilecek uygulamalara karşı arabulucuların daha dikkatli ve nitelikli davranacağını düşündüklerini belirtti.

Şimşek, sendika genel başkanlarıyla yapılan görüşmelerde destek alındığını, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman hukukçu ve hocaların akreditasyon çalışmalarına katkı vereceğini söyledi. Bu düzenlemeler hayata geçtiğinde yüz binlerce dosya ve işçinin haklarının korunmasında sendikaların arabuluculuktan daha fazla faydalanacağını öngördü.

2025 verileri ve bankalara yönelik saha projeleri:

Şimşek, 2025 yılında açılan 1.893.000 arabuluculuk işlemi içinde 1.022.000'in anlaşmayla sonuçlandığını belirterek bunun bir milyonun üzerinde davanın açılmasını engellediğini söyledi. Sekiz yıllık dönemde yaklaşık 5.400.000 uyuşmazlık dosyası açıldığını belirten Şimşek, bankaların ülke ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle bankacılık alanında da akredite arabulucular ve merkezlerle hizmet götürmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bankalar için daha önce yürüttükleri saha çalışmasında elde edilen veriler doğrultusunda kurumsal ve nitelikli arabuluculuk hizmeti sunacak akredite yapılar oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu tür projelerin hem arabuluculara hem arabuluculuk merkezlerine hem de topluma daha nitelikli hizmet sağlayacağını ekledi.

TURAMEP Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Gökhan Şahan da toplantıda arabuluculuk uygulamaları hakkında bilgi vererek platformun öncelikli hedefinin meslek birliğini kurmak olduğunu vurguladı.

ADALET BAKANLIĞI ARABULUCULUK KURULU ÜYESİ VE TÜRKİYE ARABULUCULAR VE ARABULUCULUK MERKEZLERİ PLATFORMU (TURAMEP) YÖNETİM KURULU BAŞKANI AVUKAT NİHAT ŞİMŞEK, ARABULUCULARA YÖNELİK PROJELERİNİN OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, "2025 YILINDA 1 MİLYON 22 BİN İŞLEM ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI" DEDİ.