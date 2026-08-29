Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Araç alım-satım tartışması taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü

Bursa İnegöl'de araç alım-satım ücreti nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü; 25 yaşındaki Engin A. bacağından yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 01:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Araç alım-satım tartışması taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü

İnegöl'de gece yarısı tartışma silahlı kavgaya evrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araç alım-satım işlemi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, aralarında alışveriş olduğu iddia edilen 6 kişi arasında ücret anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı bir kavgaya dönüştü. Bu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti ve mermi Engin A. (25)'nın sol bacağına isabet etti.

Kavgaya karışan üç şüpheli olayın ardından kaçtı. Yaralı Engin A., çevredekiler tarafından özel araçla alınarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası ve soruşturma:

Olay anı, civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavganın taşlı saldırıyla başladığı ve kısa süre içinde silahla müdahalenin olduğu görülüyor. Polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyetin, görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinden şüphelilerin kimliğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ARAÇ ALIM-SATIM ÜCRETİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMANIN...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ARAÇ ALIM-SATIM ÜCRETİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMANIN SİLAHLI VE TAŞLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 1 KİŞİ TABANCAYLA VURULARAK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya...
images

Antalya'da Sarısu balıkçı barınağında gece yangını karada bekleyen tekneleri vur...
images

Uşak'ta jandarma saflarında terfi heyecanı: 50 personele yeni rütbe
images

Niamey'de silah ve patlama sesleri başkentte tedirginlik yarattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya ulaştırıldı

Erzincan yaylalarında kuşaktan kuşağa devam eden bal zenginliği

Erzincan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ergan’da gölde kürek: yüksek rakımda kano deneyimi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı