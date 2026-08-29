Araç alım-satım tartışması taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü

İnegöl'de gece yarısı tartışma silahlı kavgaya evrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araç alım-satım işlemi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak üzerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, aralarında alışveriş olduğu iddia edilen 6 kişi arasında ücret anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı bir kavgaya dönüştü. Bu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti ve mermi Engin A. (25)'nın sol bacağına isabet etti.

Kavgaya karışan üç şüpheli olayın ardından kaçtı. Yaralı Engin A., çevredekiler tarafından özel araçla alınarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası ve soruşturma:

Olay anı, civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavganın taşlı saldırıyla başladığı ve kısa süre içinde silahla müdahalenin olduğu görülüyor. Polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyetin, görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinden şüphelilerin kimliğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ARAÇ ALIM-SATIM ÜCRETİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMANIN SİLAHLI VE TAŞLI KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 1 KİŞİ TABANCAYLA VURULARAK YARALANDI.