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Araç Belkavak'ta inşaat kazası: üzerine demir düşen işçi yaşamını yitirdi

Araç'ın Belkavak köyünde inşaatta üzerine demir düşen Dursun Güçükçapraz, hastanede yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Araç Belkavak'ta inşaat kazası: üzerine demir düşen işçi yaşamını yitirdi

Araç Belkavak'ta inşaat kazası

Kastamonu'nun Araç ilçesi Belkavak köyünde bir inşaatta üzerine demir düşen işçi Dursun Güçükçapraz ağır yaralandı ve yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalıştığı sırada üzerine demir düşen Güçükçapraz için çevredekiler durumu ivedilikle bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güçükçapraz, sevk edildiği Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen ölümü doğrulandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU’NUN ARAÇ İLÇESİNDE İNŞAATTA ÇALIŞTIĞI ESNADA ÜZERİNE DEMİR DÜŞEN DURSUN GÜÇÜKÇAPRAZ...

KASTAMONU’NUN ARAÇ İLÇESİNDE İNŞAATTA ÇALIŞTIĞI ESNADA ÜZERİNE DEMİR DÜŞEN DURSUN GÜÇÜKÇAPRAZ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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