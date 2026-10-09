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Araç kamerası kaydetti: midibüsü sollayan motosiklet aydınlatma direğine çarptı

Edirne'de midibüsü sollamak isterken kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarpıp aydınlatma direğine çarptı; kaza midibüs kamerasında kaydedildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 21:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Araç kamerası kaydetti: midibüsü sollayan motosiklet aydınlatma direğine çarptı

Kaza araç kamerasına yansıdı

Edirne'nin Fatih Mahallesinde midibüsün sağından geçmek isteyen bir motosiklet, sollama girişimi sırasında kontrolden çıkarak kaldırıma ve bir aydınlatma direğine çarptı.

Kaza anı, midibüsün araç kamerasına yansıdı; görüntülerde motosikletin hızlı şekilde ilerleyip kaldırıma ve direğe çarptığı anlar yer alıyor.

Kaza anı görüntüleri:

Kayda yansıyan görüntülerde motosikletin midibüsün sağından geçmeye çalıştığı, kısa süre sonra dengesini kaybedip kaldırıma yöneldiği görülüyor. Çarpışma anı net biçimde kameraya yansıyor ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı izleniyor.

Yaralı sürücünün hastaneye sevki:

Kaza sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili resmi bir açıklama metinde yer almıyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN FECİ KAZASI KAMERADA

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN FECİ KAZASI KAMERADA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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