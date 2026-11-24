Araç kontrolünde ortaya çıktı: Şanlıurfa'da koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 650 gram skunk
Şanlıurfa'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyon ve arama:
Olayda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta arama yapıldı. Ekipler, koltuğun altında 2 parça halinde 1 kilo 650 gram skunk buldu.
Şüpheli ve adli süreç:
1 şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini Yapmak ve Nakletmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Koltuğun altından uyuşturucu çıktı
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