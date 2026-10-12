Araçta 271 parça bulundu: Dilovası'nda Roma ve Hellenistik döneme ait eserler ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 9 Ekim'de Dilovası ilçesinde bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, Roma ve Hellenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda parça bulundu.

arama ve ele geçirilen eserlerin dağılımı:

Aramada bulunan eserler arasında 239 sikke, 18 yüzük ve 14 obje yer aldı; toplam sayı 271 oldu. Eserlerin dönem ve orijinine ilişkin değerlendirmeler, olayın belgelendirilmesi amacıyla kayda geçirildi.

soruşturma ve adli işlem:

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor ve ele geçirilen eserlerle ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ’NİN DİLOVASI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, ROMA VE HELLENİSTİK DÖNEMLERE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 271 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.