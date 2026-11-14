Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Araçtan atılan poşetten 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu çıktı: 3 tutuklama

Uşak'ın Banaz ilçesinde durdurulan araçtan atılan poşetten 7 parça halinde toplam 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu çıktı; 3 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 18:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Araçtan atılan poşetten 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu çıktı: 3 tutuklama

olay yeri ve durdurma işlemi:

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında Şehitler Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, araç durdurulduğu sırada içerideki kişilerin dışarıya bir poşet attığını fark etti ve poşeti kontrol altına aldı.

ele geçirilen maddeler ve inceleme:

Yapılan incelemede poşet içerisinde 7 parça halinde toplam 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Bulunan maddeler emniyet tarafından kayıt altına alındı ve muhafaza edildi.

şüphelilerin gözaltı ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan F.Ö., E.U. ve İ.K.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından devam ediyor.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ARAÇTA BULUNAN KİŞİLERİN DIŞARI...

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ARAÇTA BULUNAN KİŞİLERİN DIŞARI ATTIĞI POŞETTEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır
images

Fethiye'de direğe çarpan otomobilde can kaybı: 2 ölü, 5 yaralı
images

Ev tartışması Suluova'da can aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

Fethiye'de direğe çarpan otomobilde can kaybı: 2 ölü, 5 yaralı

Ev tartışması Suluova'da can aldı

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı