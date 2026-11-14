Araçtan atılan poşetten 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu çıktı: 3 tutuklama

olay yeri ve durdurma işlemi:

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında Şehitler Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, araç durdurulduğu sırada içerideki kişilerin dışarıya bir poşet attığını fark etti ve poşeti kontrol altına aldı.

ele geçirilen maddeler ve inceleme:

Yapılan incelemede poşet içerisinde 7 parça halinde toplam 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Bulunan maddeler emniyet tarafından kayıt altına alındı ve muhafaza edildi.

şüphelilerin gözaltı ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan F.Ö., E.U. ve İ.K.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından devam ediyor.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ARAÇTA BULUNAN KİŞİLERİN DIŞARI ATTIĞI POŞETTEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.