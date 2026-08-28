Arakçi: baskı stratejisinin işlememesi diplomasiyi yeniden gündeme getirebilir

Arakçi: diplomasiyi yeniden rayına oturtmak mümkün

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile "yapıcı görüşmeler" gerçekleştirdiklerini belirtti.

görüşmenin ana mesajı:

Arakçi, diplomasinin yeniden işletilmesinin imkansız olmadığını vurguladı ve bunun ABD'nin belirli bir gerçeği kavramasına bağlı olduğunu ifade etti. Paylaşımında "baskı işe yaramaz" dedi ve mevcut yaklaşımın değişmesi gerektiğini savundu.

Arakçi'nin koşulları ve beklentileri:

Bakan, diplomasinin yol alması için ABD'nin güven inşa etmesi, saygılı bir dil kullanması, İran'ın haklarını tanıması ve verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Arakçi, "Diplomasiyi yeniden rayına oturtmak imkansız değil" diyerek bu koşulları özetledi.

Açıklama, Tahran'ın diyaloğu tamamen kapatmadığını gösteriyor; ancak Arakçi'nin altını çizdiği unsurlar, müzakerelerin sağlıklı ilerleyebilmesi için karşılıklı güven ve taahhütlerin yerine getirilmesinin önemine işaret ediyor.

Katarlı yetkiliyle yapılan görüşmelerin "yapıcı" olarak tanımlanması, temasların sürdüğünü ve diplomasinin tekrar gündeme gelebileceğini gösterse de, Arakçi'nin mesajı sürecin ABD'nin tutum değişikliğine bağlı olduğu yönünde net bir uyarı içeriyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ (ARŞİV)