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Arakçi'den son adım sinyali: 7 günlük plan için ABD'ye yanıt birkaç gün içinde

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabulucularla süren görüşmelerde ABD'nin görüşlerini incelediklerini ve birkaç gün içinde yanıt vereceklerini söyledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Caner Şahin

Arakçi'den son adım sinyali: 7 günlük plan için ABD'ye yanıt birkaç gün içinde

Arakçi'nin açıklaması:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katıldığı bir cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arakçi, ABD ile savaşı sona erdirme çabalarına ilişkin görüşmelerin halen devam ettiğini ve arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını belirtti.

Arakçi, '7 günlük plan' adını verdikleri tekliflerini sunduklarını, karşı tarafın görüşlerini dinlediklerini ve şu anda bu görüşleri incelediklerini söyledi. Şu anda ABD'lilerin görüşlerini inceliyoruz ve sanırım önümüzdeki birkaç gün içinde cevabımızı sunacağız, diye ekledi.

7 günlük planın kapsamı:

İran'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Katar aracılığıyla ABD'ye sunduğu 7 günlük plan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da kapsıyor. Arakçi, gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde Hürmüz'den geçişlerin 7 gün içinde yeniden sağlanabileceğini söyledi.

Bakan, planın ilk adımlarının 4-5 gün süreceğini, boğazın 6’ncı günde yeniden açılacağını ve 7’nci günde üzerinde anlaşılacak konularla ilgili nihai müzakerelerin başlayacağını aktardı.

Planın içerdiği temel talepler:

Haberlere göre plan, bölgede Lübnan da dahil olmak üzere tüm çatışmalara 7 gün süreyle ara verilmesini, dondurulmuş en az 12 milyar dolar tutarındaki İran varlıklarının serbest bırakılmasını ve İran petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

Ayrıca planda ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi talebi de bulunuyor. Arakçi, ABD tarafının görüşlerinin değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki günlerde resmi bir yanıt sunacaklarını ifade etti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, ABD İLE SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN GÖRÜŞME SÜRECİNİN DEVAM...

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, ABD İLE SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN GÖRÜŞME SÜRECİNİN DEVAM ETTİĞİNİ VE ARABULUCULAR ARACILIĞIYLA MESAJ ALIŞVERİŞİNİN YAPILDIĞINI BELİRTEREK, "ŞU ANDA ABD'LİLERİN GÖRÜŞLERİNİ İNCELİYORUZ VE ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE CEVABIMIZI SUNACAĞIZ" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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