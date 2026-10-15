aralıksız arama: selde kaybolan 6 vatandaş için seferberlik sürüyor

Bakan Çiftçi'nin açıklaması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezinden yaptığı açıklamada, yaşanan yoğun yağış ve sel olaylarına ilişkin son durumu paylaştı. Çiftçi, İstanbul ve çevresindeki müdahale ve koordinasyon çalışmalarının merkez ve saha unsurlarıyla eş zamanlı sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Çiftçi, sabah yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı verdiğini aktardığını; an itibarıyla ise uyarı sayılarının 31 il için sarı, 4 il için turuncu olarak devam ettiğini söyledi. Turuncu uyarı verilen illerde valilikler ile İl AFAD Koordinasyon Merkezlerinin koordineli çalıştığı vurgulandı.

can kayıpları, kayıplar ve hasarlar:

Çiftçi, İstanbul'da bazı bölgelerde yağışların metrekareye kadar 272 kilograma ulaştığını ifade etti. Yağışlar ve sel nedeniyle İstanbul genelinde 1 kişinin elektrik çarpması, 2 kişinin boğulma sonucu yaşamını yitirdiği, toplam 3 can kaybı yaşandığı bildirildi. Bakan, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Sel olayları sonucunda İstanbul'dan 5, Kocaeli'den 1 olmak üzere toplam 6 vatandaş için kayıp ihbarı yapıldığı ve arama-kurtarma ekiplerinin bu kişileri bulmak için aralıksız çalıştığını söyledi. Ayrıca Sakarya, Sapanca Fevziye Mahallesi'nde dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bir binanın yıkıldığı; bu olayda herhangi bir can kaybı bildirilmediği belirtildi.

müdahale, arama kurtarma ve lojistik destek:

Bakan Çiftçi, ülke genelinde alınan ihbar sayısının 12.372 olduğunu; bu ihbarların 9.755'inin İstanbul kaynaklı olduğunu aktardı. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarlardan doğrulanan 7.456 olaya ekiplerin hızlıca müdahale ettiği bildirildi.

Yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve kurtarılması çalışmalarında AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve belediye ekiplerinin görev yaptığı, İstanbul genelinde mahsur kalan 3.055 vatandaşın kurtarıldığı ve barınma talebi olanların kamu misafirhanelerine yerleştirildiği kaydedildi.

Saha müdahalesinde İstanbul'da 8.597'si arama-kurtarma ve ilk müdahale personeli, 38.000'i destek personeli olmak üzere toplam 46.597 personel görev yaparken, ülke genelinde görev yapan personel sayısı 58.085 olarak aktarıldı. AFAD, ayrıca sahadaki çalışmalara destek vermek üzere 1.000 gönüllüyü yönlendirdi. Afet Beslenme Grubu tarafından 22 personel ile gün boyunca 9.185 adet gıda malzemesi dağıtıldı.

İstanbul genelindeki durum 12.537 kamera ile anlık takip ediliyor; valilik ve AFAD koordinasyonunda çalışmalar 7/24 esasına göre yürütülüyor. Bakan Çiftçi, devletin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde tüm imkân, personel ve araçlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

vatandaşa uyarılar ve koordinasyon çağrısı:

Bakan, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara bir dizi uyarıda bulundu: sel tehlikesi durumunda sakin olunması, dere yatakları, çukur alanlar ve su baskını riski taşıyan bölgelerin terk edilmesi; su birikintilerinin derinliğinin ve tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi. Araç sürücülerinin suyla kaplı yollara girmemesi ve sel sularının bulunduğu güzergâhlardan ilerlememesi istendi.

Elektrik kaynakları ve suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulması; elektrik kesintilerinde pilli fenerlerin tercih edilmesi; binaların emniyet ve istinat duvarlarından uzak durulması; sel sularıyla temas eden yiyecek ve içeceklerin tüketilmemesi yönünde uyarılar yapıldı. Tahliye edilen evlere yetkili birimler güvenli demeden geri dönülmemesi gerektiği vurgulandı.

Çiftçi, sel sonrası ortaya çıkabilecek sağlık risklerine (fare, haşere vb.) karşı dikkatli olunmasını, içme suyu güvenliği sağlanmadan ambalajlı veya pet suyun tercih edilmesini ve özellikle yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşların gözetilmesinin önemini yineledi. Ayrıca turuncu uyarı verilen illerde vatandaşlara SMS, sarı uyarı verilen illerde valilikler üzerinden bilgilendirme yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Çiftçi açıklamalarını, Afet Koordinasyon Merkezinde AFAD Başkanı ile birlikte çalışmaların valilerle koordineli devam ettiğini hatırlatarak, yarın da İstanbul'da saha ve koordinasyon merkezinde çalışmaların sürdürüleceğini belirterek tamamladı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, "YAŞANAN SEL OLAYLARI NETİCESİNDE İSTANBUL'DA 5, KOCAELİ'NDE 1 OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 VATANDAŞIMIZ İÇİN DE KAYIP İHBARI YAPILMIŞTIR. ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİMİZ BU 6 VATANDAŞIMIZI BULMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKTEDİR" DEDİ.