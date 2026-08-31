Arama çalışmaları hızlandı: Türkiye'den bin metre derinliğe müdahale edebilen gemi yarın geliyor

Erhürman ziyaret sonrası açıklama yaptı:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Limanı'nda dün yaşanan faciada yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basına bilgi veren Erhürman, arama kurtarma çalışmalarının dün olduğu gibi bugün de gece saatleri de dahil olmak üzere kesintisiz ve aynı yoğunlukla sürdüğünü belirtti.

Erhürman, çalışmalarda herhangi bir ara verilmeyeceğini ve önceliğin kayıplara ulaşmak olduğunu vurguladı. Ailelere yapılan bilgilendirmenin devam ettiğini, yetkililerin sahada koordineli biçimde görev aldığını aktardı.

Türkiye’den gelecek gemi desteği:

Arama çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'den yarın yeni bir geminin geleceğini açıklayan Erhürman, bu geminin yaklaşık bin metre derinliğe kadar müdahale kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Erhürman, geminin bölgedeki arama faaliyetlerine teknik katkı sağlayacağını ve çalışma alanının genişlemesine imkan vereceğini ifade etti.

Soruşturma ve tespit edilen kimlikler:

Facianın adli boyutuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, şu ana kadar 9 kişinin tutuklandığını ve yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi. Erhürman, kamuoyuna yansıyan iddiaların her birinin tek tek ele alındığını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Ayrıca yürütülen çalışmalarda, daha önce kimlikleri açıklanan 4 kişiye ek olarak toplam 8 hayatını kaybedenin tamamının kimliğinin tespit edildiği ve ailelere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı, soruşturmanın her yönüyle facianın aydınlatılmasına odaklandıklarını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’den yarın yaklaşık bin metre derinliğe kadar müdahale kapasitesine sahip bir geminin geleceğini belirtti.